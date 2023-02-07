ТАСС: Херсонская область ночью попала под обстрел

Фото: МО Украины

В ночь на 7 февраля 32 снаряда попало по четырем населенным пунктам Херсонской области, пишет ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется. Официального подтверждения этих данных не было.

В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Таврийск, Васильевка, Каиры, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии, — отметил представитель экстренных служб.

Кроме того, журналисты утверждают, что в течение дня обстреливались Песчановка, Корсунка, Голая Пристань и Каховка, 12 снарядов из ствольной артиллерии было выпущено по Алешкам.

Ранее сообщалось, что под обстрел попала электроподстанция в Новой Каховке, из-за чего местные жители остались без электричества и водоснабжения. Подача воды и света была ограничена также в 10 соседних населенных пунктах. Кроме этого, власти подчеркнули, что на территории города может временно пропасть связь. При этом в город доставили генераторы, что позволило продолжать выплаты пенсий и пособий. Горводоканал начал развоз воды по дворам.