Жителям Новой Каховки обрубили доступ к воде и свету Власти Новой Каховки сообщили об отключении воды и света из-за обстрелов ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские военные обстреляли электроподстанцию в Новой Каховке, из-за чего местные жители остались без электричества и водоснабжения, сообщила администрация города в Telegram. Подача воды и света была ограничена также в 10 соседних населенных пунктах. Кроме этого, власти подчеркнули, что на территории города может временно пропасть связь. Они пообещали устранить последствия атак в ближайшее время.

Ночью ВСУ ударили по электроподстанции Новой Каховки. Из-за этого сама Новая Каховка и еще десять населенных пунктов остались без электричества, водоснабжения и водоотведения. Также есть перебои со связью. Власти обещают починить все в ближайшее время, — говорится в сообщении.

Ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, снаряды приземлились на территорию яхт-клуба. В результате атаки загорелись две яхты. Леонтьев добавил, что это не первый обстрел района. По его словам, несколько дней назад по соседству с местом попаданий в результате такого же минометного обстрела один человек погиб и еще один был ранен.

В конце января этого года источник в экстренных службах Херсонской области заявил, что украинские военные выпустили 17 ракет по Новой Каховке. По его словам, в результате обстрела оказались разрушенными здания детского отделения и женской консультации в местном больничном городке.