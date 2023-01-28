ТАСС: ВСУ выпустили 17 ракет по больничному городку в Новой Каховке

Украинские военные выпустили 17 ракет по Новой Каховке, сообщил ТАСС источник в экстренных службах Херсонской области. По его словам, в результате обстрела оказались разрушенными здания детского отделения и женской консультации в местном больничном городке. Информации о пострадавших нет.

Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области, в 14:50 ВСУ выпустили по городу Новая Каховка 17 снарядов из ствольной артиллерии. В результате обстрела пострадали здания детского отделения и отделение женской консультации, находящиеся на территории «соколовского» больничного городка, — сказал собеседник агентства.

Ранее «Известия» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщали, что Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре в населенных пунктах левобережья Херсонской области. 24 января артиллеристы ВСУ выпустили семь снарядов по Голой Пристани, пять — по Казачьим Лагерям, четыре ракеты поразили Горностаевку. Источник также указал, что в течение ночи велись обстрелы в Новой Каховке, Алешках, Раденском. За это время украинские военные выпустили 18 снарядов из ствольной артиллерии.