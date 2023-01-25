Артиллеристы ВСУ обстреляли левобережные села Херсонской области

Фото: Nicolas Cleuet/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре в населенных пунктах левобережья Херсонской области, передают «Известия» со ссылкой на источник в экстренных службах. 24 января артиллеристы ВСУ выпустили семь снарядов по Голой Пристани, пять — по Казачьим Лагерям, четыре ракеты поразили Горностаевку.

Источник также указал, что в течение ночи велись обстрелы в Новой Каховке, Алешках, Раденском. За это время украинские военные выпустили 18 снарядов из ствольной артиллерии.

По н.п. Голая Пристань — 7 снарядов, по н.п. Казачьи Лагеря — 5 снарядов, по н.п Горностаевка — 4 снаряда, по н.п. Новая Каховка, Алешки, Раденское в общей сложности — 18 снарядов, — говорится в сообщении.

О жертвах и разрушениях на данный момент неизвестно.

Ранее вооруженные силы Украины открыли артиллерийский огонь по Каховке в Херсонской области, что привело к смерти двух человек. Двое, включая ребенка, были ранены. Обстрел начался около трех часов ночи 17 января.

В ночь на 23 января ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Всего было выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров. Около 23:00 зафиксировали обстрел в направлении Никитовского района Горловки, по которому было выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров.