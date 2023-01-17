Два человека погибли при обстреле Каховки

Фото: МО Украины

Два человека погибли при обстреле Каховки в Херсонской области, еще два человека, в том числе ребенок, пострадали, сообщают «Известия». Украинские националисты открыли огонь по городу около трех часов ночи 17 января.

Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Накануне ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО, в результате чего были повреждены жилой дом, аптека и супермаркет, из-под завалов извлекли тела трех человек.

При обстреле Шебекино Белгородской области повреждены линии электропередачи. Глава региона Вячеслав Гладков добавил, что абонентов сейчас переводят на резервные линии, обстрел затронул только окраины Шебекино, потерпевших и погибших нет.

Ранее жительница приграничного района Белгородской области пожаловалась на жизнь под обстрелами. На видео женщина обратилась напрямую к президенту России Владимиру Путину. По ее словам, жители Шебекинского и Валуйского районов «отдуваются» за всю страну. Женщина утверждает, что обстрелы происходят ежедневно, однако люди вынуждены ходить на работу, чтобы обеспечивать семьи.