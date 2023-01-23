ВСУ обстреляли Петровский район Донецка

Фото: Ralph Zwilling/picture alliance/Global Look Press

ВСУ в ночь на 23 января обстреляли Петровский район Донецка, заявили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Всего было выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров.

После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.10 — населенный пункт Ильинка — город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм, — заявили в представительстве.

Кроме того, около 23:00 зафиксировали обстрел в направлении Никитовского района Горловки, по которому было выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили также в представительстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Глава региона отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. В настоящее время, по его словам, оперативные службы уточняют «последствия на земле».

Число пострадавших в результате удара ВСУ по Лантратовке в Луганской Народной Республике выросло до 30 человек. Населенный пункт подвергся обстрелам утром 16 декабря. Огонь вели также из РСЗО HIMARS. По селу было выпущено три ракеты.