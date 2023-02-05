В Новой Каховке загорелись яхты после обстрела ВСУ

Фото: Администрация Новой Каховки

ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, снаряды приземлились на территорию яхт-клуба, заявил ТАСС глава администрации городского округа Владимир Леонтьев. В результате обстрела загорелись две яхты, пожарных пока не допускают к тушению огня.

С правого берега в очередной раз обстреляна гражданская инфраструктура. В результате обстрела загорелись две яхты на территории яхт-клуба. В связи с непрекращающимся минометным обстрелом пожарные части пока не допустили к тушению, — сказал глава администрации.

Леонтьев добавил, что это не первый обстрел этого района. По его слова, несколько дней по соседству с местом попаданий в результате такого же минометного обстрела один человек погиб и еще один был ранен.

В конце января этого года источник в экстренных службах Херсонской области заявил, что украинские военные выпустили 17 ракет по Новой Каховке. По его словам, в результате обстрела оказались разрушенными здания детского отделения и женской консультации в местном больничном городке.

Ранее ТАСС сообщил, что украинские военные выпустили 17 ракет по Новой Каховке, тем самым разрушив здания детского отделения и женской консультации в местном больничном городке.