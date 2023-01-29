МИД России пригрозил «неотвратимым наказанием» за обстрелы больниц МИД России пригрозил неотвратимым наказанием виновным в обстреле больниц в Новоайдаре и Новой Каховке

Фото: lug-info.com

Здание районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS

Обстрелы украинскими военнослужащими больниц в Новоайдаре и Новой Каховке являются военными преступлениями Киева «и его западных хозяев», организаторы и исполнители понесут наказание, следует из заявления МИД РФ. В ведомстве указали, что никакой реакции со стороны США и прочих стран НАТО на это «чудовищное растаптывание Киевом международного гуманитарного права» не последовало, что в очередной раз доказывает их вовлеченность в конфликт.

Преднамеренный обстрел действующих гражданских медицинских учреждений и целенаправленное убийство мирных граждан являются тяжкими военными преступлениями киевского режима и его западных хозяев. <...> Все эти творимые киевскими вооруженными формированиями под эгидой Запада акты криминального беспредела не будут оставлены безнаказанными, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ утром 28 января нанесли намеренный ракетный удар по больнице в Новоайдаре ЛНР из американской системы РСЗО HIMARS. В ведомстве отметили, что намеренный ракетный удар по действующему гражданскому медучреждению является тяжким военным преступлением, и заверили, что все причастные к планированию удара и его нанесению понесут ответственность.

24 января артиллеристы ВСУ обстреляли населенные пункты левобережья Херсонской области. Они выпустили семь снарядов по селам Голой Пристани, пять — по Казачьим Лагерям, четыре ракеты поразили Горностаевку. В ночь на 24 января также велись обстрелы в Новой Каховке, Алешках, Раденском. За это время украинские военные выпустили 18 снарядов из ствольной артиллерии.