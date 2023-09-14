ВСУ обстреляли из минометов два завода в Курской области SHOT: ВСУ обстреляли сахарный и спиртовой заводы в Курской области

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Telegram-канал SHOT сообщил об обстреле сахарного и спиртового заводов с поселке Теткино Курской области. По информации канала, Вооруженные силы Украины вели огонь из миноментов. По предварительным данным, никто не пострадал. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Также SHOT сообщил об обстреле села Гордеевка. По его информации, зафиксировано девять прилетов из реактивной системы залпового огня. В результате атаки был поврежден трубопровод, без водоснабжения остался весь населенный пункт, говорится в сообщении.

Губернатор Курской области Роман Старовойт подтверждал обстрел села Гордеевка в Кореневском районе. По его словам, никто из мирных жителей не пострадал. Губернатор добавил, что была повреждена система водоснабжения. Специалисты приступят к ремонтным работам в ближайшее время, уточнил Старовойт.

Также сообщалось об обстреле Киевского и Куйбышевского районов Донецка. По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ выпустили по городу шесть снарядов за две минуты. Огонь велся со стороны населенного пункта Нетайлово.