ВСУ обстреляли еще одно село в Брянской области Село Ломаковка в Брянской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ

Фото: flickr

Село Ломаковка в Брянской области утром 19 июля подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. В настоящий момент в Ломаковке отсутствует электричество, так как снаряды повредили четыре пролета линии электропередачи. Никто из мирных жителей не пострадал, добавил Богомаз.

Еще один обстрел ВСУ территории Брянской области. Утром со стороны Украины был произведен артиллерийский обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа, — заявил он.

По словам Богомаза, на место происшествия выехали оперативные службы и бригада электриков. Он отметил, что повреждения также получили несколько объектов автомобильного пропускного пункта и жилые дома.

В настоящее время в поселке отсутствует электричество. По предварительной информации, в двух домовладениях осколками от снаряда повреждены стекла и обшивка кровли, — резюмировал губернатор.

Накануне утром обстрелу подверглось село Новые Юрковичи в Климовском районе Брянской области. Снаряд повредил участок дороги, по словам Богомаза, никто из жителей населенного пункта не пострадал.

17 июля Богомаз сообщал об обстреле села Зерново. Всего по населенному пункту было выпущено 29 ракет. По словам губернатора, никто не пострадал, гражданская инфраструктура не повреждена. А 15 июля в селе Некислицы Севского района в результате обстрела были также повреждены линии электропередачи.