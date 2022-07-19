Брянский губернатор сообщил об артобстреле села Новые Юрковичи

Фото: Министерство обороны Украины

Село Новые Юрковичи в Климовском районе Брянской области подверглось артобстрелу со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, жертв и пострадавших нет, в результате обстрела поврежден участок автодороги.

Сегодня с пяти утра с территории Украины велся артиллерийский обстрел села Новые Юрковичи Климовского района. Жертв и пострадавших нет, — сказано в сообщении.

Ранее Богомаз сообщил об обстреле села Зерново со стороны Украины. Он рассказал, что всего по населенному пункту было выпущено 29 ракет. Пострадавших нет, гражданская инфраструктура не повреждена.

15 июля губернатор Брянской области сообщил об артобстреле села Некислицы Севского района. По его словам, жертв и пострадавших нет, на месте работают оперативные службы. В результате обстрела повреждена линия электропередачи.