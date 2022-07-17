Брянский губернатор Богомаз: ВСУ выпустили 29 снарядов по селу Зерново

Фото: Министерство обороны Украины

Реактивная артиллерия

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села Зерново со стороны Украины. В своем Telegram-канале он рассказал, что всего по населенному пункту было выпущено 29 ракет. Пострадавших нет, гражданская инфраструктура не повреждена.

Сегодня с территории Украины ВСУ вновь обстреляли село Зерново Суземского района. По предварительной информации, в результате артиллерийского обстрела было выпущено 29 снарядов. Среди жителей жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не повреждены, — заявил Богомаз.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле населенного пункта Теткина со стороны ВСУ. По его словам, в ходе атаки украинские солдаты использовали минометы, выпустив более 20 снарядов.

15 июля Старовойт сообщал об обстреле села Дроновка в Глушковском районе. По его словам, зафиксированы повреждения зданий школы, медпункта, Дома культуры, сельсовета и магазина. Пострадавших не было.