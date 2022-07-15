Брянский губернатор сообщил об обстреле села Некислицы со стороны Украины

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале об артобстреле села Некислицы Севского района, произведенном с территории Украины. По его словам, жертв и пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

Сегодня в 5 утра с территории Украины был произведён артиллерийский обстрел приграничного села Некислицы Севского района. В результате обстрела повреждена линия электропередачи, — сказал глава региона.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали пограничный пост поселка Черноземный и автозаправочную станцию в селе Новые Юрковичи Климовского района Брянской области. Пострадавших в ходе обстрела нет, повреждений гражданской инфраструктуры тоже не зафиксировано. Оперативные службы устанавливают обстоятельства произошедшего.

12 июля Богомаз сообщил, что ВСУ ударили по селу Белая Берёзка в Трубчевском районе. Обстрел вёлся из минометов. По информации главы региона, на территорию посёлка было выпущено порядка 18 мин. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.