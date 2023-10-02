ВСУ обстреливали Брянскую область из танков на протяжении получаса SHOT: ВСУ обстреляли Брянскую область из танков

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли приграничное село Случевск в Погарском районе Брянской области. По его информации, ВСУ вели атаку из танков. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным SHOT, украинская армия обстреливала населенный пункт на протяжении получаса. Первый снаряд калибра 125 мм прилетел около 14:00 накануне, 1 октября, а в течение 30 минут зафиксировано было еще три удара, говорится в публикации. По информации канала, в результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал, разрушений также удалось избежать.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинская армия открыла огонь по селу Козинка в Грайворонском районе. Один из снарядов повредил крышу частного дома, никто не пострадал, уточнил глава региона.

Губернатор Брянской область Александр Богомаз днем ранее сообщал об обстреле села Любечане Климовского района. По его словам, в результате атаки повреждения получили несколько жилых домов и два административных здания. Информация о погибших или пострадавших не поступала, уточнил глава региона.