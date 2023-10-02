Украинские военные обстреляли населенный пункт в Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли село Козинка в Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

ВСУ обстреляли село Козинка в Грайворонском районе Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет. При этом один из снарядов повредил крышу частного дома.

Сегодня утром под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа. Один из снарядов пробил крышу частного жилого дома. Слава богу, пострадавших нет, — написал Гладков.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку атаки на Белгородскую область с помощью дрона. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны. Информация о пострадавших не поступала.

До этого Гладков сообщил об атаке ВСУ в районе центрального рынка в Шебекино. В результате обстрела пострадали три человека. Двое из них были доставлены в больницу. Повреждения получили фасады торговых павильонов, муниципальные гаражи и три автомобиля.

Кроме того, ВСУ обстреляли село Любечане Климовского района Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, повреждения получили несколько жилых домов и два административных здания. Информация о пострадавших или погибших не поступала.