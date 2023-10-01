Стало известно о новой попытке Украины атаковать российский регион ВСУ попытались атаковать Белгородскую область с использованием беспилотника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Белгородскую область, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ. Беспилотный летательный аппарат ВСУ был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны. Информация о пострадавших не поступала.

1 октября т.г. около 14.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью, — говорится в сообщении.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли село Любечане Климовского района Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, повреждения получили несколько жилых домов и два административных здания. Информация о пострадавших или погибших не поступала.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в свою очередь, сообщил об атаке ВСУ на район центрального рынка в Шебекино. В результате обстрела пострадали три человека. Двое из них были доставлены в больницу. Повреждения также получили фасады торговых павильонов, муниципальные гаражи и три автомобиля.