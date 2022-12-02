ВСУ нанесли удар по трансформаторной подстанции в Запорожской области

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по трансформаторной подстанции города Токмака в Пологовском районе Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Он добавил, что была пресечена попытка провокации на подстанции в Энергодаре.

Сегодня ночью был нанесен артиллерийский удар по трансформаторной подстанции города Токмака Пологовского района, отработала система ПВО в небе над Мелитополем, пресечена попытка провокации на подстанции в Энергодаре, — написал он.

Балицкий отметил, что провокации со стороны Украины не прекращаются. По его словам, ВСУ пытаются уничтожить жилищно-коммунальную структуру.

Ранее днем Балицкий опроверг слухи о том, что ВСУ заняли город Пологи. Он также назвал «фантазиями пропаганды Киева» известия об эвакуации властей и мирных жителей из Михайловки и Васильевки. Кроме того, Балицкий также приравнял к фейковым данные о том, что Запорожская область осталась без воды и света.

В ноябре Балицкий заявил, что власти Запорожской области могут принять меры по эвакуации жителей в случае повышенной угрозы их жизни. По его словам, в настоящее время такой вопрос не рассматривается.