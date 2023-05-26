ВСУ нанесли удар по Мариуполю в районе «Азовстали»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мариуполь

ВСУ нанесли удар по Мариуполю дальнобойными ракетами, передает Telegram-канал СЦКК ДНР. По его данным, одна из ракет попала на территорию завода «Азовсталь», после этого там возник пожар. Агентству ТАСС в силовых структурах ДНР рассказали, что ВСУ применили британские ракеты Storm Shadow.

С северо-запада в направлении Мариуполя выпущено две дальнобойные ракеты, — указано в сообщении.

19 мая в Мариуполе прогремели взрывы. Местные жители опубликовали кадры, на которых видно горящее здание. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В середине апреля Мариуполь посетил президент России Владимир Путин. Как рассказал сопровождавший главу государства оператор Михаил, российский лидер ехал на обычном автомобиле, а рядом с ним на переднем сиденье находился вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Оператор объяснил, что в автомобиле физически не может быть много людей, поэтому помимо него, главы государства и заместителя председателя правительства в машине находился «еще один человек». При этом, по его словам, когда российский президент увидел стелу, посвященную Великой Отечественной войне, то без предупреждения повернул, чтобы остановиться возле нее.