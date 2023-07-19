ВСУ начали большую перегруппировку на Запорожском направлении Рогов: ВСУ начали большую перегруппировку на Запорожском направлении

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины проводят перегруппировку подразделений на Запорожском направлении, рассказал ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, причиной маневров стали потери и невозможности продолжать активные действия.

Ситуация стабильно напряженная [на Запорожском направлении]. Идет большая перегруппировка ВСУ. Но наши ребята накрывают артиллерией их ротацию и попытки переброски боевиков. Скорее всего, в ближайшем будущем ВСУ попытаются здесь предпринять наступательные действия, — сказал Рогов.

14 июля Рогов заявил, что провальные попытки организовать полномасштабное контрнаступление на Запорожском направлении заставили ВСУ начать перегруппировку. Также Украина подтягивает в регион резервы в надежде атаковать снова.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал NEWS.ru украинские военные несут самые большие потери на Запорожском направлении. По его словам, ВС России обладают всеми средствами для отражения танкового наступления ВСУ, которое, предположительно, началось в районе населенного пункта Работино. Военэксперт добавил, что ВСУ, насколько ему известно, уменьшили количество западной техники на данном направлении.