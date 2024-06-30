ВСУ лишились позиций на левобережье Херсонской области Сальдо: ВС России отбросили ВСУ с левобережья Херсонской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Российские военные отбросили ВСУ с левобережья Херсонской области, сейчас идут бои на островах, рассказал ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, армия России активизировала боевые действия на данном направлении.

Бои переместились на острова, наша армия активизировала действия. Враг выброшен с левобережья, — сказал Сальдо.

Агентство уточняет, что острова является участком соприкосновения между российскими и украинскими военными. Остальная часть на данном направлении имеет природное разграничение — реку Днепр.

Сальдо ранее объявил о сокращении комендантского часа в Херсконской области, теперь на улицу нельзя выходить с 23:00 до 05:00. Губернатор пояснил, что коррективы были внесены в связи с просьбами сельхозпроизводителей — сейчас разгар урожая, механизаторы работают допоздна.

До этого стало известно о создании на Херсонском направлении полуподземной замаскированной пекарни. Доставка продукции бойцам, дислоцированным на позициях, ведется при помощи квадроциклов — из-за угрозы вражеских БПЛА требуется быстрый и маневренный транспорт.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее сообщил о нанесении ударов по месту расположения РСЗО HIMARS близ сел Шевченково и Котлярово, откуда регулярно наносились удары по Крыму и Херсонской области. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.