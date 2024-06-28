Армия РФ ударила по району, откуда ВСУ вели обстрел Крыма Подполье: ВС РФ ударили по позициям атаковавшего Крым HIMARS ВСУ под Николаевом

Фото: МО РФ

Российские военные нанесли удар в районе сел Шевченково и Котлярово, где разведка обнаружила РСЗО HIMARS, атаковавшую Крым, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, снаряды, вероятно, попали в склад с боекомплектом для системы. Минобороны РФ информацию не комментировало.

По сообщениям местных жителей, взрыв был сдвоенный — вероятнее всего, склад с боекомплектом для системы HIMARS. Это место, откуда регулярно стреляли в сторону Херсонской области и Крыма дальнобойными ракетами, — отметил подпольщик.

Спецподразделение «головорезов» в рядах Вооруженных сил Украины ранее было уничтожено в ходе взятия Новомихайловки в Донецкой Народной Республике, подчеркнул боец десантно-штурмового батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Перец. По его утверждению, речь идет о 233-й украинской бригаде. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого координатор николаевского подполья уточнил, что ВС РФ нанесли удары по украинской диверсионно-разведывательной группе в Сумской области. Это произошло возле села Хотень. Российское оборонное ведомство сведения не подтверждало.