Российские десантники отправили на покой подразделение «головорезов» ВСУ Боец Перец: ВС РФ уничтожили подразделение «головорезов» в Новомихайловке

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Спецподразделение «головорезов» в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) было уничтожено в ходе освобождения Новомихайловки в Донецкой Народной Республике (ДНР), рассказал ТАСС боец десантно-штурмового батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Перец. По его словам, речь идет о 233-й украинской бригаде. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Это была 233-я бригада. Знаем, что это головорезы. Идейные, нацеленные на убийства. Им безразлично: мирный человек или нет, — отметил собеседник агентства.

О «подвигах» уничтоженной бригады свидетельствовали множественные рассказы, обратил внимание Перец. В частности, информацию сообщали пленные, взятые в ходе боев за населенный пункт.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков указал, что российские войска углубили и расширили фронт на Харьковском направлении. По его оценкам, Вооруженные силы Украины будут вынуждены задействовать дополнительные резервы. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что ВС РФ нанесли удары по украинской диверсионно-разведывательной группе в Сумской области. Это произошло возле села Хотень. Российское оборонное ведомство сведения не подтверждало.