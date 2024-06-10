Стало известно об ударе по ДРГ, прорывавшейся к границам России Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по украинской ДРГ в Сумской области

Фото: МО РФ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по украинской диверсионно-разведывательной группе в Сумской области. По его словам, это произошло возле села Хотень, передает РИА Новости. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Возле села Хотень накрыли небольшую <...> ДРГ, которая «тайно» пробиралась к границе с Россией, — сказал он.

Лебедев добавил, что ВС России нанесли удары по позициям и складам Вооруженных сил Украины в Сумской области. По его словам, прилеты из миномета зафиксированы в городе Середина-Буда и поселке Великая Писаревка. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Координатор добавил, что в Белополье удар пришелся по небольшому складу. Здесь, уточнил Лебедев, погибли около 10 украинских военнослужащих.

Ранее Лебедев сообщил о подрыве грузовика, который перевозил ракеты западного производства. По его словам, в результате были уничтожены шесть реактивных боеприпасов. Министерство обороны России не комментировало данную информацию.

До этого Лебедев сообщал, что Вооруженные силы России нанесли удар по скоплению живой силы украинской армии в селе Зарожном Харьковской области. По его словам, подразделения ВСУ нагло расположились на дачах граждан, не спросив у них разрешения. Министерство обороны РФ эту информацию также не комментировало.