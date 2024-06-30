Власти Херсонской области сократили комендантский час в регионе Сальдо: в Херсонской области сократили комендантский час из-за разгара урожая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Сальдо

Власти Херсонской области сократили комендантский час — теперь он с 23:00 до 05:00, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. По его словам, решение принято по просьбам сельхозпроизводителей, поскольку в сельском хозяйстве разгар урожая, и механизаторы работают допоздна.

Каждый час и каждая минута — это тонны зерна. Создадим для наших аграриев максимально благоприятные условия, — констатировал Сальдо.

Ранее Сальдо отметил, что восстановление плотины Каховской гидроэлектростанции можно будет осуществить после успешного завершения специальной военной операции. В годовщину чрезвычайного происшествия он известил, что с технической стороны в этом нет ничего сложного, учитывая уровень развития науки и производства в России. Каховское водохранилище должно быть восстановлено, уверен Сальдо, и не так важно, будет ли при этом возобновлена добыча электроэнергии: основная ценность Каховской ГЭС заключалась в снабжении водой крупнейшей в Европе и одной из крупнейших в мире мелиоративной системы.

Также губернатор Херсонской области напомнил, что общее количество жертв от разрушения Каховской ГЭС превысило 60 человек. Он выразил сожаление в связи с гибелью людей от «воздействия выпущенной злой волей стихии».