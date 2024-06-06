Стало известно число погибших при разрушении Каховской ГЭС Сальдо: больше 60 человек погибли от разрушения Каховской ГЭС год назад

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале заявил, что общее количество жертв от разрушения Каховской ГЭС превысило 60 человек. Трагедия произошла год назад. Сальдо также выразил сожаление в связи с гибелью людей от «воздействий выпущенной злой волей стихии». Он возложил вину за произошедшее на Украину.

Это было очень тяжелое испытание для людей, органов власти, организаций и ведомств. <...> К сожалению не обошлось без жертв — больше 60 человек погибли, — поделился переживаниями глава региона.

Сальдо добавил, что с затопленных территорий были эвакуированы более 10 тысяч человек. Тогда их разместили в обеспеченные всем необходимым пункты временного размещения. В настоящий момент большинство жителей вернулись в свои дома. Около 430 эвакуированных человек все еще живут в ПВР.

Ранее Владимир Сальдо заявил, что восстановление плотины Каховской гидроэлектростанции можно будет выполнить после успешного завершения специальной военной операции. По словам губернатора, с технической стороны в этом нет ничего сложного на современном уровне развития науки и производства в России.

Глава региона уверен, что Каховское водохранилище должно быть восстановлено. При этом не так важно, возобновится ли добыча электроэнергии. Основная ценность Каховской ГЭС, добавил Сальдо, заключалась в снабжении водой.