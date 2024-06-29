«Свеженький, горячий»: ВС РФ создали полуподземную пекарню под Херсоном МО: военные РФ создали полуподземную пекарню под Херсоном для обеспечения бойцов

Фото: МО РФ

Российская армия создала на Херсонском направлении полуподземную замаскированную пекарню и организовала из нее доставку на квадроциклах свежего хлеба на передовые позиции ВС РФ у Днепра, передает Минобороны России. Военный повар с позывным Боба рассказал, что из-за активных действий FPV-дронов противника бойцам приходится задействовать быстрый и маневренный транспорт.

Килограмм 100–150 [хлеба в день готовит пекарня] <...>. Это на батальон. Да, свеженький, горячий. Бойцы рады. На передке особенно <...>. Летают дроны, не дают большим машинам подвозы. Вот мы нашли применение — на квадроцикле подвозим все. Вроде справляемся, — заметил собеседник агентства.

Ранее полковник ВС РФ и Герой России Аркадий Корольков сообщил, что разработки предприятий российского военно-промышленного комплекса, работающие бесперебойно, получают положительные отзывы от бойцов, находящихся в зоне СВО. Он добавил, что начавшийся конфликт серьезно повлиял на модернизацию производств и разработку новой техники.

До этого стало известно, что российские саперы получили усовершенствованные бронежилеты «Оберег-С». Ключевыми отличиями разработки стали их легкость и улучшенная площадь защиты. Вес единицы бронежилета составляет пять килограммов.