Саперы получили усовершенствованные бронежилеты для работы в новых регионах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Ростех передал саперам усовершенствованные бронежилеты для работы в новых регионах России, сообщили в пресс-службе госкорпорации. «Оберег-С», в отличие от аналогов, легок, мобилен и имеет большую площадь защиты от осколков. Уточняется, что вес экипировки составляет всего пять килограммов, что позволяет саперам затрачивать больше времени на разминирование территорий.

Тульский завод «Октава» госкорпорации «Ростех» поставил группе гуманитарного разминирования первую партию саперных бронежилетов «Оберег-С» для работы в новых регионах России. Сегодня на освобожденных территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей остается большое число мин и неразорвавшихся боеприпасов, работа с которыми требует соответствующей экипировки, — говорится в сообщении.

Гендиректор «Октавы» уточнил, что бронежилет прошел все необходимые испытания. Он создавался под запрос специалистов по гуманитарному разминированию.

Ранее сообщалось, что холдинг «Высокоточные комплексы», который входит в Ростех, разработал первый в мире наземный FPV-дрон-камикадзе «Депеша». Также разработчики создали роботизированный комплекс «Багги», управляемый через джойстик и планшет.