ВСУ хотели запустить по России дроны с домов на колесах

ВСУ хотели запустить по России дроны с домов на колесах SHOT: ВСУ хотели использовать дома на колесах для запуска дронов по России

В Ростовской и Саратовской областях подельники украинских спецслужб пытались использовать дома на колесах для запуска БПЛА по российской территории, сообщает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что силовики предотвратили атаки с использованием FPV-дронов.

По данным источника, планы злоумышленников были своевременно раскрыты и сорваны. Подозрительная техника была нейтрализована еще до момента запуска беспилотников.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что дроны Вооруженных сил Украины могли быть запущены на Сочи с территории Одесской и Николаевской областей. По его словам, беспилотники имеют радиус действия до тысячи километров, что позволяет им долетать до Краснодарского края с подконтрольных Украине территорий.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Украина пытается вызвать недовольство мирных граждан в России, совершая диверсии на железных дорогах и мешая работе аэропортов беспилотниками. По его словам, подобная стратегия Киева обусловлена неудачами на фронте.