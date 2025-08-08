Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 13:23

ВСУ хотели запустить по России дроны с домов на колесах

SHOT: ВСУ хотели использовать дома на колесах для запуска дронов по России

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В Ростовской и Саратовской областях подельники украинских спецслужб пытались использовать дома на колесах для запуска БПЛА по российской территории, сообщает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что силовики предотвратили атаки с использованием FPV-дронов.

По данным источника, планы злоумышленников были своевременно раскрыты и сорваны. Подозрительная техника была нейтрализована еще до момента запуска беспилотников.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что дроны Вооруженных сил Украины могли быть запущены на Сочи с территории Одесской и Николаевской областей. По его словам, беспилотники имеют радиус действия до тысячи километров, что позволяет им долетать до Краснодарского края с подконтрольных Украине территорий.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Украина пытается вызвать недовольство мирных граждан в России, совершая диверсии на железных дорогах и мешая работе аэропортов беспилотниками. По его словам, подобная стратегия Киева обусловлена неудачами на фронте.

беспилотники
атаки ВСУ
Ростовская область
Саратовская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В одном из регионов в школах запретили одежду, скрывающую лицо
Билялетдинов назвал лучшие качества новой звезды РПЛ Ракова
Россиянам назвали точную дату следующего звездного дождя
Творожный кекс — простой рецепт, а результат как из пекарни
Лукашенко исключил один вариант развития событий в конфликте на Украине
Лукашенко готов принять трехсторонние переговоры в Минске
Еще один аэропорт в России временно перестал принимать рейсы
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Мэр Сочи Прошунин обратился к жителям с экстренным сообщением
К экс-министру обороны Украины пришли силовики с обыском
ФАС выявила картели по всей стране
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор
Россияне преподали урок свистевшим девушкам мигрантам
Раскрыта возможная дата встречи Путина и Трампа
В Раде сообщили о наказании военкомов за невыполнение плана по мобилизации
Названо имя человека с зарплатой $250 млн
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.