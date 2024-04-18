ВСУ атаковали тренажерный центр на ЗАЭС с помощью дрона

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Вооруженные силы Украины атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС с помощью беспилотника, сообщили в пресс-службе станции. Отмечается, что никто из сотрудников не пострадал, разрушений нет.

ВСУ снова атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС. Дрон ВСУ был нейтрализован над крышей корпуса «Г» УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. В результате атаки никто не пострадал. Разрушений нет, — говорится в сообщении.

8 апреля пресс-служба ЗАЭС сообщила, что днем 8 апреля украинская армия пыталась нанести очередной удар дроном-камикадзе по объекту. Беспилотный летательный аппарат был сбит силами противовоздушной обороны и упал на крышу шестого энергоблока, угрозы безопасности станции не зафиксировали.

Руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявлял, что последние атаки на Запорожскую атомную электростанцию, совершенные ВСУ, являются терроризмом на государственном уровне. Он также объяснял, почему украинские военнослужащие наносят удары по ЗАЭС. По его мнению, таким образом в Киеве пытаются создать ядерный инцидент. Это позволило бы Украине обвинить Россию в безответственном отношении к ядерной безопасности.