ВСУ нанесли новый удар дроном по Запорожской АЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Запорожская АЭС

Вооруженные силы Украины днем в понедельник, 8 апреля, пытались нанести очередной удар дроном-камикадзе по Запорожской атомной электростанции, сообщила пресс-служба ЗАЭС в своем официальном Telegram-канале. Отмечается, что аппарат был сбит и упал на крышу шестого энергоблока, угрозы безопасности станции нет.

Сегодня над станцией был сбит дрон-камикадзе. Он упал на кровлю шестого энергоблока. Угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано, — говорится в сообщении.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в комментарии ТАСС заявила, что пострадавших в результате инцидента нет. Место прилета покажут инспекторам МАГАТЭ.

Ранее Запорожская АЭС осталась без питания от последней резервной внешней линии электропередачи. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что внешняя электроэнергия используется на объекте для охлаждения шести атомных реакторов и других функций и эта ситуация «вновь подрывает хрупкую ядерную надежность и ситуацию с безопасностью на объекте».

Тем временем в Киеве отрицают свою причастность к атакам. По словам представителя военной разведки Минобороны страны Андрея Юсова, Украина не осуществляла вооруженную провокацию на электростанции.