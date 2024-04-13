Удары Украины по ЗАЭС назвали государственным терроризмом Депутат Карчаа назвал последние атаки ВСУ на ЗАЭС государственным терроризмом

Последние атаки на Запорожскую атомную электростанцию, совершенные Вооруженными силами Украины, являются терроризмом на государственном уровне, заявил в интервью ТАСС руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом», депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа. Он подчеркнул, что в этом нет никаких сомнений.

Последние атаки украинского режима на Запорожскую АЭС — вне всяких сомнений, являют собой очередное доказательство того, что мы имеем дело с терроризмом на государственном уровне, — заявил Карчаа.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила об ударе украинского беспилотника по зданию учебно-тренировочного центра электростанции. По ее словам, за десять минут до атаки там находились сотрудники МАГАТЭ.

Ранее Карчаа объяснил, почему украинские военнослужащие наносят удары по Запорожской атомной электростанции. По его мнению, таким образом в Киеве пытаются создать ядерный инцидент. Это позволило бы Украине обвинить Россию в безответственном отношении к ядерной безопасности.

Также ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал безрассудными удары беспилотников по ЗАЭС и потребовал прекратить их. Он подчеркнул, что атаки на станцию повышают риск ядерного инцидента.