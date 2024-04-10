В России объяснили, чего хочет добиться Киев ударами по Запорожской АЭС Карчаа: Киев бьет по ЗАЭС для создания ядерного инцидента

ВСУ наносят удары по Запорожской атомной электростанции для создания ядерного инцидента, заявил в эфире «Соловьев Live» советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. По его словам, это позволит Киеву обвинить Москву в безответственном отношении к ядерной безопасности. При этом он считает, что для Украины ЗАЭС является «расходным материалом».

Им необходим ядерный инцидент на территории ЗАЭС. Им необходимы основания обвинить нас в безответственном отношении к ядерной безопасности. Именно поэтому был запущен фейк о том, что это наши дроны [наносят удары по станции], — сказал Карчаа.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что удары БПЛА по ЗАЭС повышают риск ядерного инцидента. По его словам, атаки должны прекратиться. При этом не стал возлагать ответственность за происходящее на Киев.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления официальных лиц на Западе об ударах по ЗАЭС без привязки к ответственности за них к Украине безрассудными. По ее словам, как только на Западе произнесут «атаки киевского режима за Запорожскую АЭС», разрушится миф о «свободном, демократическом, основанном на законе» государстве Украина.