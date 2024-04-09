«Безрассудные удары»: Боррель потребовал прекратить атаки по ЗАЭС Боррель счел безрассудными удары по ЗАЭС и призвал прекратить атаки

Фото: Zhang Cheng/XinHua/Global Look Press

Жозеп Боррель

Глава евродипломатии Жозеп Боррель в соцсети X заявил, что удары беспилотников по Запорожской АЭС повышают риск ядерного инцидента. По его словам, атаки на атомную электростанцию должны прекратиться.

Безрассудные удары беспилотников по Запорожской АЭС повышают риск ядерного инцидента. <...> Полная поддержка генерального директора (Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси. — NEWS.ru), — написал Боррель, однако не уточнив, что удары по ЗАЭС приходят с украинской стороны.

Ранее пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что дрон ВСУ атаковал крышу корпуса с уникальным тренажерным центром, расположенным на объекте. Представители атомной электростанции уточнили, что в результате никто не пострадал. Тренажер реакторного зала также не получил повреждения.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина позже рассказала, что украинский беспилотник атаковал здание учебно-тренировочного центра через десять минут после того, как там побывали сотрудники МАГАТЭ. По ее словам, представители миссии посещали лабораторию радиационного мониторинга. Яшина подтвердила, что обошлось без пострадавших и повреждений объекта.