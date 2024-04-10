Захарова назвала безрассудными заявления Запада об ударах по ЗАЭС Захарова: на Западе безрассудно говорят об ударах по ЗАЭС без привязки к Украине

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Мария Захарова

Заявления официальных лиц на Западе об ударах по Запорожской АЭС без привязки к Украине безрассудны, сказала представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, такая позиция западных политических деятелей «совершенно очевидна».

Безрассудно заявлять о том, что эти атаки на Запорожскую атомную электростанцию не носят привязки к киевскому режиму. <...> Но почему это делает Запад, совершенно очевидно, — заявила Захарова.

Дипломат пояснила: как только на Западе произнесут слова об «атаках киевского режима за Запорожскую АЭС», разрушится миф о «свободном, демократическом, основанном на законе» государстве Украина. Это же относится и к президенту республики Владимиру Зеленскому, которого называют «человеком мира», добавила Захарова.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в адрес Москвы «вывести войска с Запорожской АЭС» звучит как поощрение украинских ударов по станции. По его словам, внешняя политика ЕС находится в очень плохом состоянии.

До этого Боррель сообщил, что атаки беспилотников по Запорожской АЭС повышают риск ядерного инцидента. В то же время он не стал возлагать ответственность за происходящее на Киев.