Ульянов ответил на призывы Борреля к России вывести войска с ЗАЭС Дипломат Ульянов: призыв Борреля вывести ВС России с ЗАЭС поощряет Украину

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Михаил Ульянов

Призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в адрес Москвы «вывести войска с Запорожской АЭС» звучит как поощрение украинских ударов по станции, заявил в Telegram-канале постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, внешняя политика ЕС находится в очень плохом состоянии.

Это звучит как поощрение дальнейших украинских атак. Действительно, внешняя политика ЕС находится в очень плохом состоянии, — написал он.

Ранее Боррель сообщил, что удары беспилотников по Запорожской АЭС повышают риск ядерного инцидента, и атаки на атомную электростанцию должны прекратиться. В то же время он не стал возлагать ответственность за происходящее на Киев.

Пресс-служба Запорожской АЭС до этого информировала, что дрон ВСУ атаковал крышу корпуса с уникальным тренажерным центром, расположенным на объекте. Представители атомной электростанции уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал. Тренажер реакторного зала также не получил повреждения.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина позже рассказала, что украинский беспилотник атаковал здание учебно-тренировочного центра через 10 минут после того, как там побывали сотрудники МАГАТЭ. Представители миссии посещали лабораторию радиационного мониторинга. Яшина подтвердила, что обошлось без пострадавших.