ВСУ атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС ЗАЭС: дрон ВСУ атаковал крышу корпуса с уникальным тренажерным центром станции

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Дрон ВСУ атаковал крышу корпуса с уникальным тренажерным центром Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции. Там уточнили, что в результате никто не пострадал.

Прилет дрона ВСУ пришелся по крыше корпуса УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, — говорится в сообщении.

Уточняется, что тренажер реакторного зала не был поврежден при атаке беспилотника.

На станции отметили, что атаки ВСУ являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности, а также пяти принципов безопасности на ЗАЭС, установленных МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил по итогам переговоров с китайским коллегой Ван И, что Украине не удастся уйти от ответственности после недавних атак на Запорожскую АЭС. По его словам, на планируемом заседании Совбеза ООН РФ будет добиваться оценки украинских атак на станцию.

Пресс-служба ЗАЭС ранее отмечала, что днем в понедельник, 8 апреля, ВСУ пытались нанести очередной удар дроном-камикадзе по атомной электростанции. Беспилотный летательный аппарат был сбит и упал на крышу шестого энергоблока, угрозы безопасности станции нет.