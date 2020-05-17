Вспышка коронавируса зарегистрирована на станции СМП в Екатеринбурге

https://static.news.ru/photo/03c48f58-6d65-11ea-9cdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тестирование выявило коронавирус у семи сотрудников одной из городских подстанций скорой помощи в Екатеринбурге, все медики изолированы.

О том, что сразу несколько медиков заразились коронавирусной инфекцией, стало известно благодаря плановому тестированию на станции СМП № 3. На данный момент учреждение продолжает работать в штатном режиме с соблюдением санитарных норм, сообщает РИА Новости.

Круг контактов (заболевших. — NEWS.ru) определён и помещён под медицинское наблюдение, — уточнили в оперативном штабе региона по борьбе с коронавирусом.

Как писал NEWS.ru ранее, около двух тысяч работающих в Московской области врачей инфицированы COVID-19, умерли 16 медиков, сообщила глава подмосковного Минздрава Светлана Стригункова.