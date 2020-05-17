Вспышка коронавируса зарегистрирована на станции СМП в Екатеринбурге

Тестирование выявило коронавирус у семи сотрудников одной из городских подстанций скорой помощи в Екатеринбурге, все медики изолированы.
О том, что сразу несколько медиков заразились коронавирусной инфекцией, стало известно благодаря плановому тестированию на станции СМП № 3. На данный момент учреждение продолжает работать в штатном режиме с соблюдением санитарных норм,
Круг контактов (заболевших. — NEWS.ru) определён и помещён под медицинское наблюдение, — уточнили в оперативном штабе региона по борьбе с коронавирусом.
Как писал NEWS.ru ранее, около двух тысяч работающих в Московской области врачей инфицированы COVID-19, умерли 16 медиков, сообщила глава подмосковного Минздрава Светлана Стригункова.
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