Вспышка COVID-19 произошла в психоневрологическом интернате на Орловщине

https://static.news.ru/photo/f00c304e-834b-11eb-b3b3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несколько десятков постояльцев Добринского психоневрологического интерната (Орловская область) заболели COVID-19.

Об этом сообщает областной оперштаб. Число заразившихся коронавирусом в учреждении не приводится, однако в сообщении говорится, что только в городскую больницу имени Боткина направили 47 человек на стационарное лечение. В этой больнице в связи с чрезвычайными обстоятельствами сейчас проводится корректировка штатного расписания.

В медучреждении объявлен дополнительный набор младшего и среднего медицинского персонала для ухода за пациентами с психоневрологическими расстройствами.

Постояльцев Добринского интерната также госпитализировали в областную психбольницу, больницу скорой помощи имени Семашко и Орловский противотуберкулёзный диспансер.

В октябре 2020 года серьёзная вспышка коронавирусной инфекции произошла в психиатрической больнице № 1 в Симферополе. Болезнь выявили у 81 человека, писал NEWS.ru. Около половины заразившихся — медработники.