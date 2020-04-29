Всех жителей Калужской области обязали носить маски

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В Калужской области до конца майских праздников ввели обязательный масочный режим. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

При нахождении на улице, в общественном транспорте, в такси; посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, организаций, чья деятельность не приостановлена, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, — говорится в документе.

В перечень средств защиты включили одноразовые и многоразовые маски, респираторы и другие заменяющие их текстильные изделия. Срок действия режима установлен до 11 мая включительно. До конца этого же срока в области сохраняется режим самоизоляции и необходимость соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м.

По последним данным, в Калужской области выявлено 772 случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки было поставлено 66 новых диагнозов. От COVID-19 в регионе скончались 12 человек.

Ещё в конце февраля Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации о ношении медицинских масок. Из них следует, что надевать эти средства защиты необходимо лишь людям с «простудными симптомами». Обычные марлевые маски нужны, чтобы больной при кашле или чихании не сильно распространил инфекцию вокруг себя. Причем такие средства защиты рекомендуется выбрасывать спустя два часа использования.

Обязательное ношение масок во время пандемии коронавируса ввели в ряде стран. В их числе и Украина. Там жителям в общественных местах запрещено появляться без средств защиты, писал NEWS.ru.