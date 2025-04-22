«Всех обманул»: боец ВС РФ рассказал, как за ним охотились новые дроны ВСУ Боец Мультик заявил, что ВСУ используют новые БПЛА-камикадзе с усиленным зарядом

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Бойцы ВСУ применяют новые дроны-камикадзе с усиленным зарядом, рассказал РИА Новости штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка Южной группировки российских войск с позывным Мультик. По его словам, характерной особенностью аппарата является квадратная форма и мощный взрыв.

Мультик заявил, что в какой-то момент с сослуживцами попал в рой дронов. ВСУ тогда поняли, что он — старший группы, и начали его преследовать.

В один момент они меня «срисовали» (заметили. — NEWS.ru), то, что я — старший группы, и FPV-шки начали прям за мной охоту. Ничего страшного. Всех обманул, блиндаж «сложили» (уничтожили. — NEWS.ru) и вышли спокойненько, — добавил военнослужащий.

Ранее Вооруженные силы России уничтожили бронетехнику ВСУ у Купянска, видео с боевыми действиями показали авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечалось, что боевые машины ВСУ были отправлены в контрнаступление на Харьковском направлении.

До этого Telegram-канал Mash опубликовал первое видео из Бахмута после начала пасхального перемирия. Автор ролика показывает разрушенный город и заявляет, что населенный пункт не был таким спокойным с 2022 года.

Тем временем военный корреспондент Чингис Дамбиев опубликовал кадры, на которых запечатлено чудесное спасение российского военнослужащего. Боец остался невредим после прямого попадания украинского FPV-дрона благодаря тому, что боеприпас не сработал. Журналист отметил, что мужчине очень повезло. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.