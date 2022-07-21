«Всегда готова»: Пирогова об уголовном преследовании за скандальный твит Мундеп Пирогова заявила о готовности к уголовному преследованию за пост о погибших военных

Фото: Социальные сети Хельги Пироговой

Хельга Пирогова

Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова заявила, что она готова к уголовному преследованию за пост о погибших военных. В разговоре с «Подъемом» мундеп отметила, что вопрос об эмиграции не является для нее актуальным. Ранее Пирогова в Twitter рассказала о желании «надавать по щщам» погибшим на Украине российским военным. Таким образом она прокомментировала статью об отдавших жизнь на поле боя добровольцах, раскритиковав родственников военнослужащих за их черствость и корыстолюбие.

К такому развитию событий (уголовному преследованию. — NEWS.ru) я всегда готова. Забрать у меня депутатский мандат могут по трем основаниям: судебное решение в уголовном деле, гражданство другой страны и смерть. Пока ни одна из трех причин мне вроде бы, тьфу-тьфу-тьфу, не грозит, — заявила Пирогова.

Депутат подчеркнула, что она не собирается уезжать из России за публикацию в Twitter. Она призналась в том, что «любит Россию» и хочет сделать «хорошей и комфортной» жизнь для россиян.

Кроме того, Пирогова ответила вице-спикеру новосибирского заксобрания Андрею Панферову на его слова о том, что депутат является частью «фашистско-бандеровского звена» в городской администрации. Пирогова указала, что не будет принимать ответные действия против него, и упрекнула Панферова в безделье.

Если бы нам было настолько же нечем заняться, как и Панферову, мы бы подали в суд за клевету и оскорбление. Но мы этого делать не будем, потому что мы чуть более адекватные, чем руководитель фракции «Единой России», — заявила Пирогова.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал «абсолютно циничной» выходку Пироговой, попросив определиться политиков со своей позицией касательно СВО. Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил начать проверку в отношении заявлений депутата горсовета Новосибирска о погибших российских солдатах.