«Все старались его избегать»: что известно о деле башкирского педофила Сосед педофила из Башкирии рассказал, что мужчину все избегали

В Башкирии педофил изнасиловал семилетнюю девочку, заманив ее в подвал обещанием показать котенка. Как рассказал NEWS.ru сосед мужчины, его все старались избегать — у него было дурное поведение, и он последние несколько лет употреблял наркотики.

Он с детства рос в неполноценной семье. Мать пила, бабушка смотрела. Даже когда в детстве сбегал со школы или садика - бабушке было плевать. Мы все старались его избегать, у него было ужасное поведение. Последние несколько лет он употреблял запрещенные вещества. О его прошлой судимости знаю только то, что она была по изнасилованию. Никто за такими людьми не следит, его никто и не знал до недавнего времени, но в силу поселка все о всех знают с детства, — сообщил сосед.

Госдума ранее запретила контракты по службе в военной спецоперации России на Украине для лиц, подозреваемых в педофилии. Контракты с вооруженными силами также запрещено заключать лицам, подозреваемым в совершении преступлений против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства. Также заключение контрактов невозможно с фигурантами уголовных дел о терроризме,

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.