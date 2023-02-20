ВС России взяли под контроль село Парасковиевка в ДНР

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Военнослужащий РФ в зоне проведения СВО

Минобороны России сообщило в Telegram-канале, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Парасковиевка в Донецкой Народной Республике. В наступлении участвовали добровольцы штурмовых отрядов и подразделения ВДВ при поддержке ракетных войск.

На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ, при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск, полностью освободили населенный пункт Парасковиевка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки на данном направлении было уничтожено более 115 украинских военных и 11 единиц техники, в том числе две установки РСЗО «Град», гаубица Д-30, противотанковая пушка «Рапира» и контрбатарейная РЛС AN/TPQ-36.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что под Белогоровкой в ЛНР «достаточно долго» шли ожесточенные бои. В результате под контроль российских подразделений перешло порядка пяти километров земли, а также выход на железную дорогу, ведущую в Северск.

Под Артемовском ВС РФ ликвидировали участника карательного батальона «Золотые ворота», который глумился над телами российских солдат. Украинец также известен издевательствами над населением ДНР.