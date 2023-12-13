ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: Минобороны РФ

Артиллерийские расчеты группировки войск «Центр» уничтожили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны России. В ведомстве отметили, что также был ликвидирован район размещения средств радиоэлектронной борьбы противника.

Расчеты 152-миллиметровых гаубиц «Д-20» артиллерийских подразделений группировки войск «Центр» уничтожили замаскированный командный пункт украинских националистов и район размещения средств радиоэлектронной борьбы противника в ходе боевой работы на Краснолиманском направлении специальной военной операции, — сообщили в министерстве.

До этого минометчики группировки войск «Центр» сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе Торского выступа на Краснолиманском направлении. В Минобороны РФ подчеркнули, что огонь велся во взаимодействии с передовыми артиллерийскими наводчиками и операторами беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, силы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ, используя FPV-дроны и квадрокоптеры, уничтожили группу пехоты ВСУ на Запорожском направлении. Представители военного ведомства отметили, что военнослужащие РФ успешно используют дроны для сброса боеприпасов. В этом случае для выполнения задачи хватило трех сбросов.

Ранее военные подразделения группировки «Центр» атаковали более двухсот объектов на Краснолиманском направлении. Начальник пресс-службы группировки Александр Савчук добавил, что в том числе были поражены командные пункты и техника сил «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).