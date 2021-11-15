Врио замглавы Владимирской области задержали по делу о взятке

Временно исполняющего обязанности вице-губернатора Владимирской области Григория Вишневского задержали по делу о коррупции. В администрации региона проведены следственные действия, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в структурах власти.

Вишневский временно исполняет обязанности замглавы области с марта текущего года. Он курирует вопросы социального развития региона. В частности, на его контроле строительство новой школы во Владимире. Чиновника подозревают в получении взятки от застройщика.

По данным телеканала РЕН ТВ, Вишневский получил незаконное вознаграждение, пообещав решить вопрос с пристройкой двух лишних этажей к зданию будущей школы. Однако обещание своё не выполнил. Предполагается, что о взятке правоохранительным органам мог рассказать застройщик. Её сумма не разглашается.

Ранее сообщалось, что в Курганской области осудили за взятки и злоупотребление полномочиями бывшего замглавы региона Сергея Пугина. Он получил восемь лет колонии общего режима.