Врио замглавы Владимирской области задержали по делу о взятке

Временно исполняющего обязанности вице-губернатора Владимирской области Григория Вишневского задержали по делу о коррупции. В администрации региона проведены следственные действия, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в структурах власти.
Вишневский временно исполняет обязанности замглавы области с марта текущего года. Он курирует вопросы социального развития региона. В частности, на его контроле строительство новой школы во Владимире. Чиновника
По данным телеканала РЕН ТВ, Вишневский
Ранее сообщалось, что в Курганской области осудили за взятки и злоупотребление полномочиями бывшего замглавы региона Сергея Пугина. Он получил восемь лет колонии общего режима.