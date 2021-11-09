Бывший вице-губернатор Курганской области осуждён за взятку

Бывший первый заместитель губернатора Курганской области Сергей Пугин осуждён на восемь лет колонии общего режима за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Его сообщники Владимир Осокин и Вячеслав Рознин также приговорены к различным тюремным срокам, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета России.

По данным следствия, в 2018–2019 годах Пугин вместе с главой Шадринского района Осокиным и его заместителем Розниным организовали изготовление, подписание и оплату фиктивных актов работ в пользу подрядчика — ООО «Мультипласт». При этом предполагаемое строительство социальных объектов в сёлах Мальцево и Верхозино Шадринского района не было завершено, а выделенные на это средства из федерального бюджета были перечислены в адрес «Мультипласта» и частично похищены.

Кроме того, за оказание покровительства Пугин получил от коммерческого директора «Мультипласта» Михаила Третьякова взятку в виде стройматериалов на сумму более 100 тысяч рублей.

В результате суд признал Пугина виновным по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Ему назначено наказание в виде восьми лет колонии общего режима, со штрафом в размере 1 968 858 рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на пять лет.

Бывший глава Шадринского района Осокин признан виновным по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия). Ему назначено наказание в виде трёх с половиной лет колонии общего режима с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение двух лет. Его бывший заместитель Рознин был признан виновным по той же статье и был осуждён на два с половиной года колонии общего режима с лишением права занимать должности в течение двух лет.

Ранее стало известно, что Пугин был задержан по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, ущерб от действий экс-чиновника превысил 195 млн рублей.