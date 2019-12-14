https://static.news.ru/photo/2ca7ec1a-1e43-11ea-a74c-fa163e074e61_660.jpg Игорь Кобзев Фото: kremlin.ru

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев прибыл в пострадавший летом от паводка Тулун. Он проинспектировал, как город восстановился после удара стихии.

В частности, врио главы региона проверил работу системы пожарной безопасности в учебном заведении. На вызов в течение нескольких минут прибыли три машины пожарной службы. Также Кобзев в микрорайоне Угольщиков побывал на месте строительства новой школы, рассчитанной на 1275 мест. Сдать объект планируют к августу 2020 года.

В конце июня в Иркутской области из-за непрекращающихся ливней из берегов вышли реки. Тогда паводок унёс жизни 25 человек. ЧП затронуло 107 населённых пунктов. Там было затоплено 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают 34 188 человек.

Наибольшие разрушения пережил Тулун, где поток воды уносил даже дома. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело из-за халатности чиновников, писал NEWS.ru.