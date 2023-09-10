«Вполне ясные волны»: названо главное отличие выборов 2023 Политолог Орлов назвал отличием выборов 2023 рост доли электронного голосования

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главным отличием выборов в 2023 году стало укрепление тренда на электронное голосование, заявил на «Ночи выборов» гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета партии «Единая Россия» Дмитрий Орлов. По прогнозу политолога, уже через 10 лет будет голосовать дистанционно подавляющее большинство избирателей, передает корреспондент NEWS.ru.

Региональные выборы 2023 года отличает то, что большая часть избирателей проголосовала дистанционно. Дистанционное голосование безусловно становится главным в технологическом и политическом отношении способом голосовать. Я уже давал прогноз о том, что к середине 2030-х годов 80% избирателей будут голосовать дистанционно. Этот прогноз в полной мере подтверждается, и даже, пожалуй, идет на опережение. Мы даже видим вполне ясные волны дистанционного голосования, которые связаны с тем, что в пятницу люди еще работают, а в субботу и воскресенье иные тенденции, — рассказал Орлов.

По словам политолога, уже совершенно очевидно, что в большинстве регионов лидируют кандидаты «Единой России». Он отметил, что «победы достаточно убедительные по масштабам» даже в тех субъектах, где ожидался высокий уровень протестного голосования и серьезные результаты оппозиционных партий, в том числе в Якутии и Красноярском крае. Орлов добавил, что «неочевидная ситуация» с выборами в Верховный совет Хакасии, где у КПРФ, возможно, будет «одинаковое большинство».

Ранее эксперт по дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) Олег Артамонов рассказал, что уже многие пожилые люди в России голосуют онлайн, в том числе в возрасте от 90 до 100 лет. Кроме того, в 2023 году в федеральной системе ДЭГ были зарегистрированы два избирателя, которым больше 100 лет, по его словам.