Возле Запорожской АЭС сбит беспилотник с гранатой

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Со стороны ВСУ была предпринята попытка атаковать Запорожскую АЭС при помощи ударного БПЛА, сообщил РИА Новости представитель силового ведомства. Летательный аппарат посадили и обезвредили в 500 м от станции. Прикрепленная к нему граната используется для поражения живой силы, небронированной и легкобронированной техники, пояснил источник.

Сегодня утром в 500 метрах от Запорожской атомной электростанции силами радиоэлектронной борьбы был приземлен очередной беспилотный летательный аппарат противника, запущенный с противоположного берега Днепра. С учетом последних заявлений украинской стороны это можно расценивать как провокацию, — заявил военнослужащий.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» заявлял, что киевские власти препятствуют процессу ротации представителей мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. По его словам, данная миссия находится на станции с сентября предыдущего года, а всего было проведено семь ротаций представителей.