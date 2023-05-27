Рогов: Киев сорвал ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Киевские власти препятствуют процессу ротации представителей мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, передает РИА Новости со ссылкой на главу запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова. По его словам, данная миссия находится на станции с сентября предыдущего года, а всего было проведено семь ротаций представителей.

Изначально ротация должна была состояться 25 мая, затем по просьбе Киева была перенесена на 26-е и в итоге сорвана украинской стороной. К нам должны были прибыть три инспектора МАГАТЭ из Аргентины, Ирландии и Марокко. Режим Зеленского накануне приезда миссии отдал приказ подвергнуть массированному обстрелу из тяжелых видов вооружений город Васильевку, через которую пролегает привычный маршрут мониторинговой миссии, — заявил Рогов.

Запорожская АЭС, расположенная рядом с городом Энергодар на левом берегу Днепра, является крупнейшей в Европе по числу блоков и установленной мощности, включающей в себя шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту каждый. В октябре 2022 года эта атомная станция перешла в собственность России.

Утром 22 мая пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что элeктроcнабжение станции было переведено на дизельные генераторы из-за отключения последней высоковольтной линии мощностью 750 кВт. Представители ЗАЭС отметили, что радиационный фон на территории cтанции нахoдится в норме.