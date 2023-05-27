Киевские власти препятствуют процессу ротации представителей мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, передает РИА Новости со ссылкой на главу запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова. По его словам, данная миссия находится на станции с сентября предыдущего года, а всего было проведено семь ротаций представителей.
Изначально ротация должна была состояться 25 мая, затем по просьбе Киева была перенесена на 26-е и в итоге сорвана украинской стороной. К нам должны были прибыть три инспектора МАГАТЭ из Аргентины, Ирландии и Марокко. Режим Зеленского накануне приезда миссии отдал приказ подвергнуть массированному обстрелу из тяжелых видов вооружений город Васильевку, через которую пролегает привычный маршрут мониторинговой миссии, — заявил Рогов.
Запорожская АЭС, расположенная рядом с городом Энергодар на левом берегу Днепра, является крупнейшей в Европе по числу блоков и установленной мощности, включающей в себя шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту каждый. В октябре 2022 года эта атомная станция перешла в собственность России.
Утром 22 мая пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что элeктроcнабжение станции было переведено на дизельные генераторы из-за отключения последней высоковольтной линии мощностью 750 кВт. Представители ЗАЭС отметили, что радиационный фон на территории cтанции нахoдится в норме.